مستشار الرئيس الفلسطيني: غزة تعيش حرب إبادة جماعية

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية تقوم بتوفير كافة سبل الدعم للكيان الصهيوني، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى التي تم تنفيذها ضد الاحتلال.

وأضاف في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن دولة الاحتلال تسعى لاستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، ولا يمكن التنبؤ بموعد لوقف إطلاق النار في القطاع.

وتابع: «الشعب الفلسطيني يعيش حرب إبادة جماعية تمارسها قوات الاحتلال، كما أنه تم استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات، بالإضافة إلى أزمة في الأدوية والمواد الغذائية».

وأشار الهباش إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من النضال الوطني، ويدفع ثمنا باهظا مقابل هذا الصمود، كما أن الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم مهما كانت التحديات.

وأكمل: «الشعب الفلسطيني يقدر كل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، وموقفها القوي في رفض فكرة مخطط بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتهجير الفلسطينيين من غزة».