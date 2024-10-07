إسرائيل تعتزم بدء مرحلة جديدة من الحرب ضد حزب الله

أعلنت قناة إخبارية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صرّح بنيته شن هجمات بحرية تستهدف حزب الله في لبنان خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى تخفيف الإجراءات الأمنية على السكان في مناطق شمالية مثل الجليل وهضبة الجولان.

كما وجّه الجيش تحذيرات للسكان المحليين وزوّار الشواطئ بعدم الاقتراب من نهر الأولي والمناطق المحيطة به في الجنوب، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المصاحبة للتصعيد العسكري.

من جهة أخرى، استهدفت غارة جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث أظهرت اللقطات المصورة التي بثتها وسائل الإعلام تصاعد عمود كبير من الدخان من موقع الانفجار، فيما أفاد شهود عيان من المنطقة بسماع دوي انفجار قوي هز المكان.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن هذه الضربة الجوية كانت موجهة إلى اجتماع لعدد من القادة المهمين في حزب الله المستهدف.

في السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل بدأت مرحلة جديدة من العمليات العسكرية، وأنها عازمة على مواصلة الضغط وملاحقة العناصر التابعة للحزب، وفقًا لتصريحات نُقلت عبر وسائل الإعلام المحلية.