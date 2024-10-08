تعرف على أكثر الأبراج نرجسية

تعد النرجسية صفة لا يتمنى أحد أن يوصف بها، وعلى ذلك فقد تختلف درجتها ونسبتها من شخص لأخر وعلى ذلك فهي أيضا تختلف من حيث الأبراج، وذلك ما أكده علماء الفلك حيث أنهم حددوا أكثر الأبراج الأكثر نرجسية، فتعالوا نتعرف عليهم حتى نتجنب التعامل معهم.

أولا: برج الأسد

برج الأسد يميل إلى ثقته بنفسه وعلى ذلك فهم يتمتع الشعور القوي بالثقة بالنفس ومن ثم بالفخر وبرغم ثقته بنفسه التي تعد صفة إيجابيه، إلا أنه في ذلك يبالغ في حبه لنفسه مما يجعله يميل للنرجسية على نحو مفرط، ولذلك يحذر من التعامل معهم لأنهم يبثون طاقه سلبية فيمن يعرفهم.

ثانيا: برج الجوزاء

يميلون لرغبتهم القوية في التعبير عن أنفسهم وعلى ذلك يميلون إلى الأنانية برغم أنهم يتمتعون بذكائهم المبالغ فيه لكنهم انانيون لدرجة كبيرة.

ثالثا: برج الحمل

يتميزون بطبيعتهم التنافسية وعلى ذلك فهم طموحين بشكل لا يصدق وعلى ذلك فهم يتصفون بالنرجسية مثل الحاجة إلى النجاح المستمر في كل شئ والرغبة في أن يكونوا الأفضل وهذه الرغبة تجعلهم يصلون بروحهم التي تميل إلى التنافسية، ومن ثم إلى حد الغطرسة والأنانية.

الجدي

يصلون إلى النرجسية، لأنهم يعطون الأولويه لأهدافهم، وعلى ذلك فيميليون إلى الرغبة في النجاح وهذا الميل يجعلهم يميلون إلى الأنانيه وحب الذات الذي يصل لحد الغطرسة.