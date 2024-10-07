مصرع شاب ونجاة آخر وإصابة اثنين في 3 حوادث متفرقة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، 3 حوادث متفرقة، أسفرت عن مصرع شاب في العقد الثاني من العمر غرقاً، وإصابة اثنين آخرين، وحررت سلطات مديرية أمن الأقصر المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطاراً بورود بلاغ من الأهالي، يفيد غرق شاب خلال استحمامه بنهر النيل بجوار كوبرى العطيات على الطريق السريع بالمدامود بالأقصر، وانتقل رجال الإنقاذ النهري تصاحبهم سيارات النجدة والأجهزة المعنية لموقع البلاغ، حيث تبين مصرع شاب يدعى "حسين.أ.ب" 22 عاما، وتم انتشاله جثة هامدة بعد عمليات من البحث أستغرقت 45 دقيقة، وتم نقل جثمان الشاب إلى مشرحه مستشفى الكرنك الدولي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لحين الانتهاء من التحقيقات وتسليمه لذويه والتصريح بالدفن.

نجاة سائق سيارة بعد انقلاب سيارته بترعة الرمادي

وأنقذت العناية الإلهية الشاب "إسلام محمد عبدالرحمن" 33 سنة، مقيم ناحية المحاميد قبلي بدائرة أرمنت إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها تحمل (ص ق س 6367 ) بترعة الرمادي ناحية كوبري الفارسية بمركز إسنا، بسبب انزلاق السيارة في الرمال بسبب كحت وردم الغاز الطبيعي، وانقلابها في مياه الترعة ونجاة السائق.

إصابة شابين في حادث تصادم توك توك بآخر

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم توكتوك بآخر ووجود مصابين بينهم، وذلك بالطريق الصحراوي الزراعي الغربي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف تصاحبها سيارات النجدة والأجهزة المعنية لموقع البلاغ، وبالمعاينة تبين إصابة شابين ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية وسحجات متفرقة، والأخر نزيف داخلى بالبطن، حيث نقلهما غلى مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت لتلقى العلاج اللازم.

حادث ترعة الرمادي (1)