إيمان كريم تشارك في فعاليات "إكسبو أصحاب الهمم 2024"

شاركت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، في فاعليات افتتاح الدورة السادسة لمعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024 " الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 7-9 أكتوبر 2024 بمشاركة نحو 300 عارض وعلامة تجارية ومركز لإعادة التأهيل.

افتتح المعرض الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، وهو المعرض الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حيث يهدف إلى مواصلة جهوده المبذولة تجاه هذه الفئة من أفراد المجتمع والبالغ عددهم حوالي 50 مليون شخص في الشرق الأوسط.

جاءت مشاركة المشرف العام على المجلس في فاعليات الافتتاح لأعمال الدورة، وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال مركز المعرفة المنعقد ضمن فعاليات المعرض بحضور الشيخة مريم بنت محمد بن احمد آل مكتوم، عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعدد واسع من الخبراء والمختصين ومؤسسات العمل الأهلي.

كما تأتي مشاركة المشرف العام على المجلس، في المعرض ضمن استعراض جهود الدولة المصرية نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة، وأيضاً استعراض جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في حماية ورعاية وتنمية ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال السياسات التي يتشارك فيها المجلس مع مؤسسات الدولة لخدمتهم.

كما تأتي مشاركة الدكتورة ايمان كريم أيضاً ضمن رعاية المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لمشروع "مدينة الاحلام" وهو مجسم لمدينة صديقة للبيئة من تنفيذ وتصميم الأطفال ذوي الإعاقة من مؤسسة دليل الخير للتنمية، استعدادا لمشاركة المشروع في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 29" والمقرر عقده في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 في باكو ، أذربيجان.

من جانبها أعربت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن سعادتها بالمشاركة في فاعليات الدورة السادسة لمعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024 " والذي يركز في دورته الحالية بشكلٍ رئيسي على الربط بين الأشخاص ذوي الاعاقة والمؤسسات من أجل استكشاف أحدث التقنيات والحلول والتوجهات الناشئة والابتكارات، بالإضافة إلى تحديد المبادرات والشركاء الجدد.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن فكرة مشروع "مدينة الاحلام" الذي يقوم المجلس برعايته خلال فاعليات المعرض يتضمن تقديم الأطفال من ذوي الاعاقة تصور لمدينة متكاملة معتمدة على إعادة التدوير باستخدام مواد صديقة للبيئة وهو ما يمثل رؤية مستقبلية للمدن المستدامة، كما يسلط المشروع الضوء على أهمية إعادة التدوير من خلال المواد المستخدمة في المشروع للتقليل من حدة تغير المناخ، مؤكدة أن عدد من أعضاء الفريق الذي قام بتنفيذ "مدينة الاحلام" قام باستعراض تفاصيل المشروع أمام رواد المعرض وقدموا شرحا تفصيليا لكل جزء من المدينة ووظيفته.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، قامت بتفقد عدد كبير من الأجنحة المشاركة في المعرض لعدد من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وقامت بالتعرف على مجهوداتهم فيما يخص قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، والاطلاع على تجاربهم في هذا الامر لوضع خطة مستقبلية للتعاون مع المجتمع العربي في مجال الإعاقة.