السفير التركي بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق

أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا غير مسبوق، وذلك بعد توقيع 17 اتفاقية في مجالات متعددة، أبرزها التعاون الاقتصادي والتقني.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تشمل توسيع القدرات الصناعية والنقل.

وأضاف السفير شن أن من أهم تلك الاتفاقيات توقيع عقد لإنشاء منطقتين صناعيتين في مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية تصل إلى 5 ملايين متر مربع. وسيتم إنشاء 1000 مصنع في غضون 5 إلى 10 سنوات، مما سيخلق 50 ألف فرصة عمل جديدة.

وأشار السفير إلى أن التعاون بين مصر وتركيا يمثل نموذجًا فريدًا في العلاقات الدولية، حيث تتجه الاستثمارات التركية نحو التوسع في قطاع النسيج، الذي يعد أحد القطاعات الحيوية في مصر.

ولفت إلى أن تركيا، بقدراتها الصناعية والتكنولوجية الكبيرة، تدعم هذا التعاون الذي يعود بالنفع على كلا البلدين.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية لغزة، شدد السفير على أن تركيا ومصر تتعاونان بشكل وثيق لإيصال المساعدات، معربًا عن ثقته في أن هذا التعاون سيستمر رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.