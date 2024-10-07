خبير إستراتيجي: قنابل الاحتلال لا تستطيع الوصول للمفاعلات النووية الإيرانية

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، إنه قد يكون الرد الإسرائيلي على إيران باستهداف منشآت نووية أو المفاعل النووي، مضيفًا: «لازم أمريكا تشترك بقوة لأن أغلب المفاعلات النووية المؤثرة موجودة على أعماق 80 متر في مناطق جبلية والقنابل التي تستخدمها إسرائيل لا تستطيع أن تصل إلى المفاعلات النووية الإيرانية».

وشدد «عثمان»، في لقائه مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن القنابل الإسرائيلية لا تستطيع أن تصل إلى المفاعلات النووية الإيرانية إلا إذا كانت كميات القنابل أكبر بمعاونة أمريكية أوروبية لتوجيه ضربة لإيران تستهدف المفاعلات النووية نفسها.

وتابع: «المنشآت البحثية التابعة لإيران فوق سطح الأرض يمكن استهدفها من قبل الجيش الإسرائيلي أو استهداف شخصية إيرانية من خلال اتباع سياسة الاغتيالات.. الجيش الإسرائيلي برع في هذه السياسة خلال الشهور الماضية».