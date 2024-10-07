تعرف على لجان تحكيم الطفل وذوي الهمم والمونودراما والديودراما بمهرجان آفاق مسرحية

انتهت أعمال لجان التقييم في مسابقات ذوي الهمم والطفل والمونودراما والديودراما بمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة النجم "نور الشريف"، التي بدأت من 3 وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 11 عرض، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الأولى من عروض المهرجان التي تقدم بمسرح آفاق وبمشاركة 44 عرض مسرحي برعاية وزارة الثقافة.

قالت سالي سليمان المدير التنفيذي للمهرجان، إن الدورة العاشرة لمهرجان آفاق مسرحية انتهت من تقييم عروض المونودراما والديودراما والطفل وذوي الهمم بحضور لجان تحكيم من المتخصصين وذوي الخبرة وتشكلت لجنة الديودراما ومسرح الطفل وذوي الهمم من: الدكتور أحمد الدله، والمخرج والناقد أيمن غالي، الشاعر والكاتب أحمد زيدان، كما تشكلت لجنة مسابقة المونودراما من الدكتور أحمد مجدي، والدكتور محمد عبدالمنعم، ومصممة الديكور والملابس نهاد السيد.

وتضم لجنة تقييم مسرح ذوي الهمم والطفل والديودراما: الدكتور أحمد الدله خبير الفنون الشعبية والدراما الموسيقية الاستعراضية، محاضر في قسم الحضارة المصرية بالكلية الأمريكية بالقاهرة C.A.C، مصمم ومخرج استعراضات فئة إعلام دراسات أكاديمية، خريج أكاديمية Falks Opera بفيينا، عضو نقابة المهن التمثيلية، الهيئة العامة للفنون الشعبية، شارك في معظم مهرجانات الفنون الشعبية لفرق هيئة قصور الثقافة، شارك بعدد من المهرجانات الدولية للفنون الشعبية منها الاتحاد السوفيتي ألمانيا النمسا، التحكيم في مسابقات الفنون الشعبية بوزارة التعليم العالي وعروض اتحاد الجمباز، تم تكريمه من عديد من المهرجانات بالتليفزيون المصري وقصور الثقافة، وعدة دول مختلفة.

المخرج والناقد أيمن غالي، أخرج ومثل بالعديد من العروض المسرحية فى مسرح الجامعة والثقافة الجماهيرية ومسرح الهناجر والفرق المستقلة فى الفترة من 1984 حتى 2003، له عدة مقالات نقدية فى عدة صحف ومواقع إلكترونية، أسس فرقة مسرحية للهواة المستقلين عام 1995 واستمرت حتى عام 2003، قام بالإعداد المسرحى وتصميم الديكور والدعاية لبعض العروض، له عدة معارض تشكيلية، شارك فى تحرير عدة نشرات فى المهرجانات المسرحية الحرة وإدارة الندوات الفنية بها، عضو لجان تحكيم عدة مهرجانات مسرحية للفرق المستقلة، مدرب ومحاضر بورش التمثيل وكتابة السيناريو والحوار السينمائي.

الشاعر والسيناريست أحمد زيدان رئيس قسم الأخبار والمتابعات بجريدة مسرحنا، ونائب رئيس تحرير عدد كبير من نشرات المهرجان القومي والتجريبي وترأس تحرير موقع المهرجان التجريبي 3 دورات، عضو لجان تحكيم وندوات ومناقشة مشاريع بمهرجانات الثقافة الجماهيرية والمسرح المدرسي والجامعي والشباب والرياضة والمهرجانات الحرة والمستقلة مثل آفاق ، سمنود، نواة للمسرح المجتمعي، ميت غمر، شبرا الخيمة، وغيرها، شارك ممثلا وناقدا وكاتبا للأشعار والدراماتورج بعروض المسرح الجامعي والشباب والرياضة والثقافة الجماهيرية ومسرح الدولة وقدم له خارج مصر أكثر من 16 نص مسرحي للاطفال، وقدم كسيناريست افلام الالماني، ومجموعة من فوازير ومسلسلات الاطفال بقنوات المجد ومسلسل تمور وتمورة بتلفزيون قطر 2024، وحصل على جوائز عديدة بالثقافة الجماهيرية ومهرجان كيميت.

كما تضم لجنة مسابقة المونودراما: الدكتور أحمد مجدي، مدرس بقسم الدراما والنقد المسرحي بجامعة عين شمس، عضو لجنة الإبتكار بكلية الآداب جامعة عين شمس- عضو لجنة الجودة - عضو لجنة تطوير البرامج الجديدة. منسق الجودة بقسم الدراما والنقد المسرحي 2024. عضو لجنة مشاهدة العروض المسرحية بمهرجان أفاق مسرحية الدولي 2023. حصل على جوائز - جائزة الدراسة النقدية النظرية بالمجلس الأعلى للثقافة المصرية عام 2021، جائزة المركز الأول بالدراسة النقدية النظرية عن فنون مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي، جائزة التميز في الدراسة النقدية في المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2021، جائزة أكاديمية البحث العلمي عام 2022، جائزة البحث النقدي النظري (مركز أول) بالمهرجان القومي للمسرح المصري، المركز الثاني في مسابقة البحث العلمي من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة 2024.

الدكتور محمد عبد المنعم، مخرج وممثل ومدرب تمثيل، عضو هيئة تدريس وأستاذ التمثيل والإخراج بقسم المسرح جامعة الإسكندرية، حاصل على درجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه في التمثيل والإخراج، عضو نقابة الممثلين، عضو اتحاد كتاب مصر، مخرج معتمد بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ممثل معتمد بالإذاعة والتليفزيون، رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمؤسسة الدولية للتدريب، أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة فى جامعات الإسكندرية، المنوفية، السادات، عضو لجنة قراءة بسلسلة "مجلة كتابات جديدة" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، و المركز القومى لثقافة للطفل، جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن عرض "كلوز آب" بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى فى التمثيل والألحان والأشعار الهيئة العامة لقصور الثقافة، خمسة جوائز عن عرض "مجرد رقم" وعرض "يا بختك يا زكى" فى المهرجان الدولى الثانى "ميكرو تياترو مصر – إسبانيا"، عدة جوائز بالمسرح الجامعي في العروض والسينوغرافيا والإخراج.

مصممة الديكور والملابس نهاد السيد، حاصلة على ماجستير النقد الفني تخصص نقد تشكيلي، باحثة للحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة الفن، تخصص النقد التشكيلي، عملت كمصممة ديكور وملابس للكثير من المسرحيات التابعة الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذلك للبيت الفني للمسرح كمسرحية شامان وشقة عم نجيب بمسرح الغد ومسرحية ريسايكل بالطليعة ومسرحية الحكاية روح بالحديقة الدولية ومسرحية سيب نفسك بمسرح السلام، وكذلك عملت كمصممة ديكور وملابس لمسرحية شتات بمسرح الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافي، شاركت في العديد من لجان التحكيم منها : الملتقى الثالث والعشرون لشباب جامعة طنطا ،مسابقة كايرو ستارز الموسم الثالث لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، مشاريع وعروض نوادي وشرائح ثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة، مهرجان سمنود دورات 2020 – 2021- 2022، مهرجان عيون الفن الموسم الثاني، مناقشة مشروعات نوادي المسرح، عضو لجنة التجهيزات بالعديد من المهرجانات.

قال الدكتور محمد عبد المنعم عضو لجنة تحكيم مسابقة المونودراما: لقد شاهدنا طاقات شبابية رائعة ومهارات تمثيلية عالية وكان اللافت للنظر ان الممثلين من الذكور وكانت التيمة الرئيسية الثأر ومواجهة الآخر الى جانب بلورة الصراع الداخلي للشخصيات نتاج رغبة البطل في الثأر، وغلبت الروح الحماسية على العروض لأن من يقدمها شباب في مقتبل العمر، وتميزت اختيارات المخرجين للمؤديين باختيارات فيزيائية مناسبة للشخصيات الدرامية، في النهاية الشباب يعبر عن نفسه وعن همومه ويكتسب خبرات فنية تضاف لرصيد الإبداع وتعد رافدا من روافد المسرح المصري وفي مرحلة من الهواية الخالصة الممتعة.

وقال الدكتور أحمد الدله عضو لجنة تحكيم مسابقات ذوي الهمم والديودراما ومسرح الطفل: إن الحالة التي شاهدناها بعروض ذوي الهمم حالة تفهمها العين وخاطبت المشاعر الإنسانية فأحدثت في النفس دهشة وإعجابا مع الشعور بالجمال، والتيمات المطروحة بعروض الطفل والديودراما حول الصراع الطبقي وجدوى التمسك بالماضي ونظرة للمستقبل الغامض والمراجعة في اللحظات الآخيرة، إضافة للخيال والمتعة في عروض مسرح الطفل.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.