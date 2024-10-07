كاف يعلن مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدور المجموعات من النسخة الجديدة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، حيث جاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الجولة الأولى: وتقام يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر نوفمبر المقبل امام وانيمبا النيجيري.

الجولة الثانية: وتقام يوم الأحد الموافق يوم 8 ديسمبر المقبل امام بلاك بولز الموزمبيقي.

الجولة الثالثة: وتقام يوم الأحد الموافق يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين الزمالك والمصري.

الجولة الرابعة: وتقام يوم الأحد الموافق يوم 5 يناير 2025 وتجمع بين المصري والزمالك.

الجولة الخامسة: وتقام يوم الأحد الموافق يوم 12 يناير 2025 وتجمع انيمبا النيجيري والمصري.

الجولة السادسة والأخيرة: وتقام يوم الأحد الموافق ١٩ يناير 2025 وتجمع بين المصري وبلاك بولز الموزمبيقي.