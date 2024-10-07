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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عايدة رياض: الجمهور يحب مشاهدة الشخصيات الطبيعية الموجودة على أرض الواقع

عايدة رياض
عايدة رياض
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قالت الفنانة عايدة رياض إن الكثير من الأحداث التي نشاهدها في بعض الأعمال الفنية تحدث على أرض الواقع، وقد تكون هناك في بعض الأحيان مبالغة في الشر في بعض الأعمال الفنية، ولكن هذا قد يحدث على أرض الواقع.

وعبرت عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على مشاركتها في مسلسل «برغم القانون»، حيث إن أدوار الشر أصبحت تجذب المشاهدين، والجمهور يحب مشاهدة الشخصيات الطبيعية الموجودة على أرض الواقع، والتي يشعر وكأنها موجودة بالفعل في الواقع.

وتابعت، أن الدراما تطورت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تنقل الواقع على الشاشة.

مسلسل «برغم القانون» من بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، محمد محمود عبد العزيز هاني عادل، محمد القس، إيهاب فهمي,عابد عنان، فرح يوسف، عايدة رياض، لبني ونس، صبري عبد المنعم ,جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر وشادي مقار، العمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

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