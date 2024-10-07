ميكالي يناقش إقامة معسكر منفصل للاعبين المحترفين

يدرس البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، مع معاونيه إقامة معسكر منفصل خاص باللاعبين المحترفين في الخارج لمنحهم الفرصة لمشاهدة موهبتهم قبل اختيار العناصر الأساسية منهم لتمثيل الفراعنة في الفترة المقبلة.

بدأ البرازيلى ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم مهمته رسميا بانتظام اللاعبين فى معسكر مغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المقرر إقامتها فى القاهرة 8 نوفمبر المقبل وهي المنافسات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب والتى يتنافس على استضافتها مصر وكوت ديفوار.