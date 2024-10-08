تعرف على تفسير حلمك من حرفك

مواصلة لفسر حلمك علي حسب حرفك، نتابع حرف الدال، أذا توقفنا من قبل عند حرف الخاء،وحول حرف الدال، نختار من بعض الكلمات الأتية دابة الأرض، الدار، الدب، الدبوس، الدجاجة، الدجال والدرج، ولعل أشهرها الدجال فتعالى نتعرف عليها.

أولا: دابة الأرض

من رأى دابه الأرض وخرجت بالمنام فأنه ذلك يفسر للرائي بأنه يتجسس على أخبار الملوك، وأذا ظهرت في العالم فأنما كان ذلك له نصر للموحدين وهلاك المنافقين. ذلك عن دابة الأرض ورؤيتها. وعن دابة الأرض فهي من علامات الساعة الكبرى، أذا أنها تخرج بأخر الزمان قبل يوم القيامة وهي مذكورة بالقرأن في قوله تعالى " واذ وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابه من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون " سورة النمل ايه 28. وعن شكلها روى عن ابن الزبير رضي الله عنه، أنه قال " رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وقوامها قوام بعير وبين كل مفصلين أثنا عشر ذراعا، وتخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان فلا يبقى مؤمن إلا نكث في وجهه نكتة بيضاء فتفشو " ذلك عنها وعن رؤيتها بالمنام.

ثانيا: الدار

يفسر رؤيه الدار بالمنام بانها دنيا وأذ رأها جديدة مطينة كاملة المرافق فدل على ذلك، بأنه كان فقيرا وقد استغنى وإن كان مهموما فرج عنها، وإن كان عاملا نال دولة بقدر حسن الدار وإن كان فى معصيه تاب كما يدل سعة الدار على سعة دنيا الرجل الذى يسكن الدار

ثالثا: الدب:يفسر على إنه سرقه وتجسس على أخبار من قصده بالمنام من أدامي أو حيوان.

رابعا: الدبوس

يفسر بانه بؤس اذ كان من الحديد ولو بدون عصا فيفسر بانه خدمه غير طائلة أو امرأة بلا جهاز كما يفسر بانه أخ موافق او ولد ذكر أو خادم يذب عن صاحبه.

الدجاجة

تفسر بأنها امرأة رعناء حمقاء ذات جمال وقيل انها خادمه ومن ذبح دجاجة تزوج جارية عزراء ومن اصطادها نال مالا حلال هينا ومن اكل لحمها يرزق مالا من سبي العجم ومن رأى أنها ببيته فهو صاحب بلايا وفجو وريشها مال نافع

الدجال:يفسر بانه سلطان مخادع جائر لا يفي بما يقول وله اتباع سيئون وخروجه من المنام يدل على تسلطه لانتشاره بالأرض كما يفسر رؤيته بالسحر والكذب كما يفسر بالهم والنكد

الدرج:يفسر بالعلو والرفعة والاقبال على الدنيا كما يفسر بأنه مرحلة من مراحل الحياه.