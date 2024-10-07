نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أمام "النواب": هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة ووضعنا خطة شاملة لتطويرها.. ونستقبل يوميًا 50 حالة من الأشقاء الفلسطينيين

نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة

1219 مشروع بنية تحتية بقطاع الصحة بـ177 مليار جنيه خلال 10 سنوات

إضافة 2 مليون مواطن من "تكافل وكرامة" إلى "التأمين الشامل"

دراسات شاملة لمحافظات المرحلة الثانية في مشروع التأمين الصحي الشامل

نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وزير الصحة: دراسات شاملة لمحافظات المرحلة الثانية في مشروع التأمين الصحي الشامل"



أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن الدولة تعمل بوتيره سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات ،وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذة المرحلة لاسيما وأن هناك 12.8مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول حصاد 100يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة و خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص .

عبد الغفار يستعرض أمام البرلمان خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة



قال الدكتور خالد عبد الغفار، إننا نستهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وتابع الوزير أمام مجلس النواب اليوم: نستهدف أن تصل معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في عام 2026.

وأشار إلى إضافة 6 ملايين مواطن بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من تكافل وكرامة ضمن خدمات التأمين الصحي، مؤكدا استهداف إصلاح وإعادة تهيئة 580 منشأة صحية في عام 2026.

وأعلن أن المستهدف ضمهم في مشروع التأمين الصحي الشامل من مستحقي تكافل وكرامة، وعمال التشييد والبناء، يتطلب 10 مليارات جنيه تم اعتمادها.

وأعلن وزير الصحة، أنه في حدود عام 2030 إلى 2032 سيتم الانتهاء من تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل، بعد بدء المراحل السابقة.

وأكد أنه تم تسجيل 4،5 مليون مواطن، وتقديم نحو 49 مليون خدمة طبية، و620 ألف عملية جراحية في المحافظات التي تم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم ضم 246 منشأة طبقا للمعايير، وتم اعتماد 2 مستشفى اعتمادا دوليا.

وزير الصحة أمام البرلمان: المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن الدولة تعمل بوتيرة سريعة لتحقيق مظلة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين .

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: إن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل يشمل 5 محافظات ،وقد راعينا إجراء الدراسات الكاملة لتقدير عدد المستفيدين من هذه المرحلة لاسيما وأن هناك 12.8 مليون شخص يتبعون المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول حصاد 100يوم عمل منذ تشكيل الحكومة الجديدة و خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة وأبرز التحديات والفرص .

وزيرالصحة: هناك خطة شاملة لتطوير وإعادة هيكلة وإنشاء المستشفيات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن هناك 1219 مشروعا تم الانتهاء منها خلال 10 سنوات من 2014 حتى 2024 وبتكلفة تقدر بـ177 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن هناك مشروعات تلتزم الدولة بالانتهاء منها في يناير 2025 وعددها 20 مشروعا بين أسرة رعاية وحضانات وغرف عمليات وغيرها، مؤكدا أن هناك 4 من 20 مستشفى تم الانتهاء منها بنسبة 100%، و14 بنسبة من 90 إلى 97%، وكل مستشفى ينتهى من الإجراءات الإنشائية تحتاج إلى الفرش الطبي بتكلفة تقدر بمليارات حتى تستطيع المستشفى تقديم الخدمة، وهذا يتم على كافة محافظات الجمهورية.

وقال وزير الصحة: هناك مستشفيات عمرها من 100 إلى 120 سنة، بدأنا بفكرة المستشفيات التي يتجاوز عمرها 50 سنة، بتقييم هذه المستشفيات ووضع برنامج زمنى حتى لو على 10 سنوات لتطوير ما يمكن تطويره، وهناك مستشفيات خارج نطاق التطوير وقد يكون تكلفة إنشاء مستشفى جديد أقل من تطوير مستشفى مر عليه أكثر من 80 سنة.

وأكد الوزير، التعاون مع النواب لتسهيل أي احتياجات تواجه عملية تطوير المسشتفيات، قائلا: نعمل مع كل النواب الممثلين للقطاعات المختلفة أسبوعيا بل ويوميا للمتابعة الدقيقة كل في مكانه وكل في محافظاته للمعاونة إذا كان هناك مشاكل في الصرف الصحي والكهرباء ولا يتأخرون عن دعمنا.

عبد الغفار: نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان



قال الدكتور خالد عبد الغفار، نحتاج إلى التوسع في مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكدا أنه تحد كبير.

وأعلن وزير الصحة، التعاون مع وزارة التعليم العالي للاستعانة بالمتخصصين في علاج الإدمان والصحة النفسية، مشيرا إلى التوسع أيضا في تطوير مستشفيات الصحة النفسية القائمة أو إنشاء مستشفيات جديدة.

وأكد الوزير، أن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة تقوم بفحص المقبلين على الزواج، ومعالجة العنف ضد المرأة، وعلاج ألزهايمير، ومعالجة الاضطرابات المعرفية، وبعض المبادرة لمواجهة إدمان المخدرات والألعاب الإلكترونية وطيف التوحد، مشيرا إلى التوسع في خدمات الخط الساخن وتوفيرها للمواطنين.

وكشف تفاصيل موافقة الرئيس على إنشاء مجمع للصحة النفسية، في العلمين الجديد، من خلال مشروع "سكينة" على مساحة 76 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وقال الوزير: هذا المكان سيعمل على حل مشكلات كبيرة في قطاع الصحة النفسية، لاسيما في ظل المعاناة في هذا الشأن سواء القادر أو غير القادر.





وزير الصحة: نستقبل يوميا 50 حالة من الأشقاء الفلسطينيين



أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، التفاصيل الكاملة للجهود المصرية في التعامل مع الأزمة الفلسطينية بمناسبة مرور 365 يوما على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما يتعلق بالقطاع الطبي.

وقال الوزير: ما حدث من القطاع الطبي في هذه الأزمة، يعد نموذجا ليس بغريب على مصر في التعامل مع أزمات الأشقاء، موضحا أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تم العمل على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وأعلن وزير الصحة، أنه تم توفير 1600 سرير للأشقاء الفلسطينين منذ نحو عام على بدء الأزمة، مشيرا إلى مشاركة 35 ألف طبيب، و39 ألف تمريض في تقديم الخدمات العلاجية للمصابين من فلسطين.

وأشار إلى استقبال 1900 حالة، بإجمالي 90 ألف عابر، كما تم تطعيم من هم أقل من 10 سنوات، مشيرا إلى استقبال ما بين 40 إلى 50 حالة يوميا من فلسطين على مدار 365 يوما، قائلا: وأحيانا تصل لأكثر من 120 حالة في اليوم الواحد.