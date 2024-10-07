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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اللواء أيمن عبد المحسن: مصر تحافظ على هويتها الأفريقية وتعتز ببعدها الآسيوي

اللواء الدكتور أيمن
اللواء الدكتور أيمن عبدالمحسن
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قال اللواء الدكتور أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن الدولة المصرية هي دولة عربية تحافظ على هويتها الأفريقية وتعتز ببعدها الآسيوي.

وأضاف «عبد المحسن»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية اعتبارا من 2014 كانت تنتهج سياسة خارجية نشطة وواعية تستهدف في الأساس تحقيق المصالح المصرية، مشيرا إلى أن الدائرة الأفريقية بصفة عامة ومنطقة القرن الأفريقي بصفة خاصة تحمل أهمية وبعدا رئيسا للسياسة الخارجية المصرية لعدة اعتبارات."

وأكد أن هذه الاعتبارات هي الأمن القومي المصري والمصالح المصري، والروابط التاريخية والجغرافية لمصرمع الدول الأفريقية، الحفاظ على الهوية الأفريقية لمصر، لافتا إلى أن الاتفاق والتعاون العسكري المصري الصومالي يستهدف الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية والحفاظ على المصالح الاستراتيجية لمصر.

اللواء الدكتور أيمن عبدالمحسن الإعلامي أحمد الطاهري الأمن القومي المصري