اللواء أيمن عبد المحسن: مصر تحافظ على هويتها الأفريقية وتعتز ببعدها الآسيوي

قال اللواء الدكتور أيمن عبدالمحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن الدولة المصرية هي دولة عربية تحافظ على هويتها الأفريقية وتعتز ببعدها الآسيوي.

وأضاف «عبد المحسن»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية اعتبارا من 2014 كانت تنتهج سياسة خارجية نشطة وواعية تستهدف في الأساس تحقيق المصالح المصرية، مشيرا إلى أن الدائرة الأفريقية بصفة عامة ومنطقة القرن الأفريقي بصفة خاصة تحمل أهمية وبعدا رئيسا للسياسة الخارجية المصرية لعدة اعتبارات."

وأكد أن هذه الاعتبارات هي الأمن القومي المصري والمصالح المصري، والروابط التاريخية والجغرافية لمصرمع الدول الأفريقية، الحفاظ على الهوية الأفريقية لمصر، لافتا إلى أن الاتفاق والتعاون العسكري المصري الصومالي يستهدف الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية والحفاظ على المصالح الاستراتيجية لمصر.