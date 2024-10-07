ترخيص 40.7 ألف سيارة زيرو خلال سبتمبر 2024

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن شهر سبتمبر 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40713 مركبة.

أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3030 مركبة موديل 2021 و4732 مركبة موديل 2022و5197 مركبة موديل 2023 و17564 مركبة موديل 2024 و10190 مركبة موديل 2025.

أضاف التقرير، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14128 سيارة ملاكي من بينها 339 سيارة موديل 2021 و561 سيارة موديل 2022 و1394 سيارات موديل 2023 و7459 موديل 2024 و4375 موديل 2025.

أما الدراجات النارية، فبلغت إجمالي إعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 24008 من بينها 2591 موديل 2021 و3891 دراجة موديل 2022 و3533 دراجة نارية موديل 2023 و9203 موديل 2024 و4790 موديل 2025

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1432 سيارة من بينها 26 سيارة نقل موديل 2021 و130 موديل 2022 و110 سيارة نقل موديل 2023 و110 سيارة موديل 2024 و725 موديل 2025.