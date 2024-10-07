«IATA»: زيادة حركة السفر الجوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 8.6%

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بيانا حول حركة السفر الجوي خلال شهر أغسطس 2024، معلنا ارتفاع الطلب الإجمالي، بنسبة 8.6% مقارنة بأغسطس 2023.

وقال الاتحاد في بيانه، إنه خلال أغسطس الماضي ارتفعت السعة الإجمالية المقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 86.2% (+1.6 نقطة مئوية مقارنة بأغسطس 2023)، وهو أعلى مستوى قياسي جديد، كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 10.6% مقارنة بأغسطس 2023.

وأشار إلى ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 5.6% مقارنة بأغسطس 2023، وارتفعت السعة بنسبة 1.2% على أساس سنوي وبلغ عامل الحمولة 86.9% (+3.6 نقطة مئوية مقارنة بأغسطس 2023).

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "إن سوق السفر الجوي منتعش حاليا، وتقوم شركات الطيران بعمل رائع في تلبية الطلب المتزايد على السفر، وقد دفعت مكاسب الكفاءة عوامل التحميل إلى مستويات قياسية مرتفعة في حين أن زيادة السعة بنسبة 6.5٪ تظهر المرونة في مواجهة مشاكل سلسلة التوريد المستمرة ونواقص البنية التحتية".

وأضاف والش: "بالنظر إلى المستقبل، فإن استمرار نمو الطلب القوي يشير إلى أننا قد نقترب بسرعة من أزمة سعة البنية التحتية التي من شأنها أن تحد من الاتصال والاختيار للركاب والشركات، وإذا كانت الحكومات تريد تعظيم فوائد الطيران، فيجب عليها اتخاذ قرارات جريئة لضمان سعة البنية التحتية الكافية.. وفي غضون ذلك، يحتاج كل من المطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية إلى بذل المزيد من الجهود بالموارد التي لديهم حاليًا، وعلى وجه الخصوص، يجب حل التباين في السعة المعلنة للمطارات ذات البنية التحتية المتشابهة إلى حد كبير، مع قدرة المطارات لأفضل أداء.. لا تستطيع الصناعة تحمل عدم الاستفادة من البنية التحتية للمطارات التي لدينا".

وأكد البيان، ارتفاع الطلب على السفر الداخلي في أغسطس، مع نمو في جميع الأسواق الرئيسية، وخاصة الصين، حيث نمت مبيعات التذاكر المحلية خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مما يدعم آفاق النمو القوية لبقية العام.