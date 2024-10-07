وزارة الشباب تطلق معسكرات رياضية لمتطوعي "حياة كريمة"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية سلسلة معسكرات رياضية لمتطوعي مبادرة "حياة كريمة" في المدن الشبابية (أبي قير، بورسعيد، الغردقة)، حيث سيتم تنظيم 9 معسكرات خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2024، بمشاركة 1500 متطوع من مختلف محافظات مصر.

بدأت فعاليات المعسكر الرياضي الأول في المدينة الشبابية بأبي قير في الفترة من 5 أكتوبر حتى 8 أكتوبر 2024، بمشاركة 140 متطوع. وتضمن المعسكر إقامة دوري لكرة القدم، إلى جانب أنشطة رياضية ترفيهية أخرى.

وعلى هامش المعسكر، تم تنظيم ندوات تثقيفية للمتطوعين تناولت موضوعات متنوعة مثل اللياقة البدنية، الإسعافات الأولية والإصابات، المهارات الحياتية والعمل التطوعي، مواجهة الشائعات والحروب، ودور مصر في القضية الفلسطينية.

يأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز روح التعاون والتطوع لدى الشباب وتقديمهم لدعم ملموس في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى تنمية وعيهم بأهمية العمل المجتمعي والرياضي.