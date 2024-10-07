منظمة الصحة العالمية تحذر: جدري القرود ينتشر بسرعة في أفريقيا

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرها التاسع والثلاثين، الذي يسلط الضوء على تطورات انتشار مرض جدري القرود في مناطق متعددة من إفريقيا، وذلك حتى تاريخ 29 سبتمبر 2024.

وأفادت المنظمة بأن هناك 14 دولة في أفريقيا قد سجلت حالات إصابة جديدة بمرض جدري القرود خلال الأسابيع الستة الماضية، وتشهد حاليًا موجات من تفشي المرض.

وتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية الأكثر تأثرًا بين هذه الدول في العام 2024، حيث تم تأكيد 5610 إصابة ووفاة 25 شخصًا.

وتأتي بوروندي في المرتبة الثانية بـ 853 إصابة مؤكدة دون تسجيل أي وفيات، تليها نيجيريا التي سجلت 78 إصابة دون وفيات.

وأشار التقرير إلى التركيز بشكل خاص على مقاطعة شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تمثل الأعداد الكبيرة من الحالات المؤكدة نسبة كبيرة من المقيمين في مخيمات النازحين، إذ تمثل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و17 عامًا ما يقرب من 75% من هذه الحالات، وتتوزع الحالات بالتساوي بين الذكور والإناث.

وتُظهر التحقيقات الحالية أن انتقال الفيروس في هذه المقاطعة يحدث حصريًا من شخص إلى آخر، حيث أن حوالي ثلث الإصابات ترتبط بالاتصالات الجسدية المباشرة.

ومن بين هذه الحالات، تجاوزت نسبة 52% من المصابين الأشخاص العاملين في مجال الخدمات الجنسية.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتمادها لأول فحص تشخيصي لمرض جدري القرود، تحت اسم Alinity m MPXV، ليكون مخصصًا لحالات الطوارئ.

وتم إرسال شحنة تتضمن 265 ألف جرعة من لقاحات MVA-BN من العاصمة كينشاسا إلى مراكز متعددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف مكافحة انتشار المرض.