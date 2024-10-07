الطاهري عن الاحتفالات الشعبية بنصر أكتوبر: الشعب المصري يستدعي عمقه الحضاري دائما

قال الكاتب الصحفي و الإعلامي أحمد الطاهري، إن حلقة اليوم من برنامج "كلام في السياسة" ستتحدث عن عام مما سمي بطوفان الأقصى، مواصلا: "الكل يريد أن يعلم أين نحن وإلى أين نتجه، تطورات الأحداث الإقليمية ما قبل هذا التاريخ تختلف تماما عما بعده".

وأضاف "الطاهري"، في حلقة اليوم، من برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "في حلقة اليوم، سأحاول أن أكتفي بدور يقل عن دور المذيع أو الشخص الذي ينظم النقاش، لأن الكوكبة التي في ضيافتنا تستدعي من الجميع الإنصات لقرائتهم التحليلية والاستراتيجية".

وتابع: "وقبل بداية الحوار، أحب أن أتقدم بالتهنئة لكم ولكل شعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة العظيمة وقيادتنا السياسية الوطنية بمناسبة العيد الحادي والخمسين لنصر أكتوبر".

وأكد، أن الاحتفالات الشعبية بنصر أكتوبر هذا العام كانت ملفتة ومبهرة، وحضور روح أكتوبر في الوجدان المصري تجعل هناك حالة من الاطمئنان: "الشعب المصري يحتضن بلده جيدا ويستدعي عمقه الحضاري دائما في لحظة الضرورة".