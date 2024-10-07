بـ«المنظومة الكاملة».. رفع 314 ألف طن تراكمات تاريخية من منطقة السيدة عائشة

قالت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من رفع 314 ألف طن تراكمات تاريخية من منطقة السيدة عائشة بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة القاهرة 268 مليون جنيهاً .

على صعيد متصل، قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية ، بالتسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد( منطقة غمرة) بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه للمنشآت والمعدات ، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع) ومحافظة القاهرة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالوزارة بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بوجود تحسن في مستوي النظافة بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة خلال السنوات الأخيرة .