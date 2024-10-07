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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين بأوسيم يتاجران في الهيروين.. والنيابة ترسل عينات للمعمل الجنائي

أرشيفية
أرشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إرسال عينة من جوهر الهيروين ضبطت بحوزة عاطلين إلى المعمل الجنائي الكيميائي لفحصها.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 10 أسطوانات لجوهر مخدر الهيروين ومبلغ مالي وأسلحة بيضاء جري اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إتجار فى المواد المخدرة التحقيقات الأولية النيابة العامة بشمال بالإتجار فى المواد المخدرة رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم