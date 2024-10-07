268 مليون جنيه استثمارات لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات بالعاصمة

قالت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة وذلك فى ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها القاهرة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

واوضحت الوزيرة خلال اجتماع اليوم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه تم الإنتهاء خلال الفترة الماضية من تنفيذ وتسليم المحطات الوسيطة الثابتة في مناطق (المقطم – منشية ناصر – بورسعيد) بإجمالي تكلفة 84 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات عدد (3) محطات متحركة بأحياء (عين شمس – الفسطاط – مدينة نصر ) بإجمالى تكلفة 50 مليون جنيه.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالوزارة بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بوجود تحسن في مستوي النظافة بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة خلال السنوات الأخيرة .