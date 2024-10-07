بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.. «البيئة» و«التنمية المحلية» تسلمان المحطة الوسيطة بالقاهرة

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بالتسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد( منطقة غمرة) بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه للمنشآت والمعدات ، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع) ومحافظة القاهرة .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المحطة تقع على مساحة 4381م2 وتخدم أحياء المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل – الزيتون – الأميرية) بطاقة تصميمية 1500 طن/يوم . مشيرة إلى أن المحطة مؤمنة بسور خرسانى ومغطاه بالكامل بجمالون معدنى يغطى الموقع بالكامل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية ، محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة بميزان أرضى بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزى للتسجيل وحفظ البيانات. كما يوجد بالمحطة مبنى للخدمات ، كم تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوى على خزانات حريق بإجمالى 60 متر مكعب وعدد 3 مضخة حريق وشبكة إطفاء ، كما يوجد نظام للصرف الصحى للسوائل و 10 كاميرات مراقبة عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات.