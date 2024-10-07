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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بحبس 3 أشخاص، بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة المعصرة.

كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها، وبيان عما إذا كانت تحتوي علي جوهر المادة المخدرة المدرجة بقانون جداول المخدرات من عدمه.

ونجحت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، في ضبط سيدة  بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتها ( عدد من الأقراص المخدرة المتنوعة)، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") ، وبحوزتهما (6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش).

4 أيام علي ذمة التحقيقات 3 أشخاص إتجار فى المواد المخدرة أمرت نيابة حلوان