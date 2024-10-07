بالزي الفرعوني.. استقبال مميز للطلبة في كلية الآثار بجامعة دمياط

شهدت كلية الآثار في جامعة دمياط اليوم الاثنين، استقبالا مميزا ومختلفا لطلاب الجامعة في حفل استقبال من طراز مختلف حيث قامت الطالبات بارتداء الزي الفرعوني لاستقبال الطلبة الجدد بحضور الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط و الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يسر عز الرجال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نبيل مبروك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور عبده أباظة وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب.

بدأت فعاليات الاحتفال الذي قدمته إيمان فتحي المعيدة بقسم ترميم وصيانة الآثار ، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، تلته تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الدكتور نبيل مبروك .

وشهدت مراسم الاحتفال عرض فيديو وثائقي عن كلية الآثار تضمن تاريخ الكلية والتعريف بأقسامها و مراكزها ومعاملها البحثية ، كذلك التعريف ببرامج الدراسات العليا ، لحقه فيديو لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق تحدث فيه عن قيمة كلية الآثار بجامعة دمياط ومكانتها العلمية البارزة.

أعقبه أجواء احتفالية تضمنت فقرات غنائية وطنية وابتهالات دينية وفقرة شعرية بعنوان فلسطين تضامناً مع القضية الفلسطينية ، قدمها طلبة وطالبات كلية الآثار.

تم الترحيب بالطلاب الجدد ناصحين لهم بالإيمان بقدراتهم والجهد والاجتهاد خلال سنواتهم الدراسية ، واستغلال ما سيتعلمونه من خلال أساتذتهم الذين لا يكلون جهداً لدعم الطلاب خلال سنواتهم الدراسية وحياتهم الأكاديمية.

وهنأت الدكتور يسر عز وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحضور بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .موجهة رسالة لطلاب الكلية الجدد مفادها الاطمئنان بشأن حياتهم الجامعية التي سيسودها الود والدعم من أساتذتهم خلال سنواتهم الدراسية حتى التخرج ، وهو ما يستوجب عليهم العزم والاجتهاد والتخطيط لرسم مستقبلهم ، والتحلي بالصبر للوصول لأهدافهم المنشودة.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأبنائه وبناته بكلية الآثار ، كما قدم تعريفاً موجزاً بقطاع شئون التعليم والطلاب وأنشطته ، مضيفاً أنه تم تحويل جميع خدمات القطاع للطلاب لخدمات ذكية ، حيث دعاهم للدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية للإطلاع على خدمات الكلية الإلكترونية .

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب دعوة للطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية سواء التعليمية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية ، والمشاركة في مسابقات الموهوبين.

وخلال كلمته رحب الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بطلاب كلية الآثار الجدد متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية ، موجهاً لهم أوجه النصح والإرشاد من خلال إيمانه أنه بالاجتهاد يصل المرء لمبتغاه ، ضارباً المثل كونه خريج كلية الآثار وبالعمل والاجتهاد تدرج بجميع الوظائف الأكاديمية والإدارية حتى أصلح رئيساً لجامعة دمياط.

هذا وكرم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة أوائل الكلية من طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة ، وخريجين الفرقة الرابعة بالعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

واختتمت فعاليات الاحتفال بعرض فيديو مرئي عن الأنشطة الطلابية لطلبة كلية الآثار خلال العام الماضي ، والتدريبات الميدانية بمدينتي الأقصر وأسوان .