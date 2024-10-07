قطار التنمية يصل إلى ربوع سيناء.. بدء التشغيل التجريبي لخط سكة حديد «الفردان – بئر العبد».. وكامل الوزير: قطار الركاب مجانًا لمدة أسبوع

انطلق رسميا التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحافظ الإسماعيليه ورئيس وقيادات السكك الحديدية.

طلبة المدارس يستقبلون القطار بالأعلام والهتافات

استقل وزير الصناعة والنقل قطار التنمية من محطة الشيخ زايد حتى محطة بئر العبد مرورا بمحطات القنطرة شرق وجلبانة وبالوظة ورمانة ونـجيلة، حيث تفقد الوزير تلك المحطات والتقى الوزير بأهالي وطلبة المدارس بسيناء الحبيبة والذين استقبلوا القطار في كافة المحطات بالأعلام وهتافات تحيا مصرو يحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

طلبة المدارس يستقبلون القطار بالأعلام

الانتهاء من المرحلة الأولي

تم الانتهاء من تجديد وإعادة تأهيل واستعادة كفاءة محطات خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100 كم كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي العريش/طابا والذي سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

قطار التنمية في سيناء

قطار التنمية هدية الرئيس لأهالي سيناء

أكد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل أن انطلاق قطار التنمية من جديد في سيناء هو هدية الرئيس لأهالي سيناء الحبيبة وأن هناك توجيهات من الرئيس بتحقيق كافة مطالب أهالي سيناء وتنفيذ كافة المشروعات التي تخدم المواطن بها، لافتا إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء خاصة وأن قطار التنمية سيقدم للركاب مستويات خدمة مميزة ونظيفة وسريعة.

اهالي سيناء

أهالي سيناء يقدمون الشكر للرئيس

وقدم أهالي سيناء الشكر للرئيس السيسي على انطلاق قطار التنمية في سيناء وتنفيذ مشروعات تحقق التنمية الشاملة، مؤكدين أن اليوم يوما تاريخيا لأهالي سيناء وأن ما يتحقق على ارض الواقع من إنجازات يدعو للفخر وأن كل أهالي سيناء يد واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الانجازات والبناء التي تتحقق على ارض الواقع في ارض الفيروز.

أهالي سيناء يستقبلون قطار التنمية

قطار التنمية وذكرى إنتصار اكتوبر

في تصريحات صحفية على هامش انطلاق قطار التنمية قال وزير الصناعة والنقل في لقائه بوسائل الإعلام بمحطة بئر العبد، إن هذا اليوم يوم هام جدا لأهالي سيناء والشعب المصري حيث يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري وهي الذكرى الـ51 لانتصار اكتوبر المجيد.

مرور القطار

تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات

أشار الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل إلى ان تشغيل خط الفردان - بئرالعبد سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء وانخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى، وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء.

قطار التنمية في سيناء

تشغيل القطارات مجانا للركاب

قرر وزير الصناعة والنقل أنه بدءا من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر وحتى الجمعة ١٨ أكتوبر أن يكون تشغيل القطارات مجانا للركاب.