محافظ الغربية يشهد انطلاق موكب سيارات الزهور في احتفالات العيد القومي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، انطلاق فعاليات احتفالية محافظة الغربية بعيدها القومي الـــ226 بموكب من 100 سيارة مزينة بالورود والزهور والأعلام المصرية تصحبها مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية لتحمل تهنئه لشعب عروس الدلتا بمناسبة عيدهم القومي ، بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، العقيد أحمد الكنيسي الامن الوطني،العقيد فارس الاشوح ، أحمد درويش نائب رئيس هيئة الثقافة ، الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الازهر الشريف بالغربية، فضيلة الشيخ الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الدكتور إبراهيم خليل مدير فرع دار الإفتاء بالغربية ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء و مديري المديريات الخدمية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و لفيف من القيادات التنفيذيه والشعبية.

وبدأت الاحتفالات بانطلاق موكب السيارات المزينة بالورود والزهور والإعلام من كوبري جيهان بمنطقه الإستاد ليمر بشارع البحر وصولا للمركز الثقافي بمدينة طنطا وبعدها يجوب كافة الشوارع والميادين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة .

و استعرضت الوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن والمديريات والشركات والهيئات بمحافظة الغربية جهودها الجمالية في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية من خلال العربات المزينة بالزهور، حيث بدت العربات في مشهد غاية في الروعة بعد أن اكتست بالزهور الطبيعية ذات الألوان الزاهية لتفصح وتضيف أجواء من البهجة والسرور لمواطني محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على إقامة العديد من الفاعليات خلال العيد القومي لإسعاد مواطني الغربية وزائريها.

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