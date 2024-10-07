محافظ مطروح يتفقد جراج أتوبيسات مشروع النقل الجماعي.. صور

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بتفقد جراج أتوبيسات مشروع النقل الجماعي بمطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، ونواب المركز، والمهندس خالد عمران مدير الشؤون الاقتصادية، وعمرو مجاور مدير المشروع.

شهد محافظ مطروح أعمال التطهير وتنظيف ساحة الجراج وإزالة كافة المخلفات به مع التشجير وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات الإنارة.

ووجه محافظ مطروح بدراسة الاستغلال الأمثل للمساحة والتى تبلغ 4 أفدنة، وتقسيمها بما ييسر الحركة داخل الجراج مع استكمال السور حول الموقع بما يمنع إلقاء القمامة أو أى تعدى على الموقع.

كما وجه محافظ مطروح بمراجعة كفاءة الأتوبيسات بالمشروع وعددها 33 أتوبيسا يعمل منها 19 أتوبيسا، مع الإسراع بأعمال الصيانة اللازمة لها لزيادة طاقة المشروع بما يوفر مزيد من الخدمات ووسائل المواصلات وييسر على المواطنين بخطوط السير بالمناطق المختلفة داخل مدينة مرسى مطروح وخارجها.

محافظ مطروح يتفقد جراج أتوبيسات مشروع النقل الجماعي

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