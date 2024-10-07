بعد عقوبة الـ100 ألف جنيه.. إمام عاشور يظهر بـ"قصة" شعر جديدة

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ"نيو لوك" خلال الساعات الماضية قبل خوض بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.

وقام إمام عاشور بتغيير "قصة" شعره بعدما تعرض لهجوم وانتقد كبير من جمهور الأهلى الذي اتهم اللاعب بالاهتمام بمظهره وقصات وتلوين شعره الأمر الذي جعل مستواه يتراجع في المباريات الأخيرة.

وكانت الساعات الماضية شهدت توقيع غرامه مالية كبيرة على اللاعب أمام عاشور بسبب الأزمات التي دخل فيها خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

غرامة 100 ألف جنيه على إمام عاشور

قرر محمد رمضان، المدير الرياضي في النادي الأهلي فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب إمام عاشور بسبب عدم الالتزام في الفترة الأخيرة .

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن المدير الرياضي وقع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على إمام عاشور بسبب خوض تدريبات بدنية منفرده خارج النادي وبدون معرفه من الجهاز الفني للفريق ونشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي وقعت عقوبة مالية على إمام عاشور بعد مباراة السوبر الأفريقي بسبب الأزمات التي دخل فيها خلال اللقاء سواء مع لاعبي الزمالك أو جماهير الفريق المنافس أو زملائه بالفريق.