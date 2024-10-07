الهلال الأحمر الفلسطينى: 34 من طواقمنا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن هذا العام كان قاسيا على سكان قطاع غزة على الصعيد الإنساني وعلى العاملين في مجال القطاع الصحي والطبي، حيث كان عنوان الاحتلال خلال هذا الفترة، استهدف المستشفيات والمنشآت الطبية والصحية وكذلك الطواقم الطبية.

وأضافت «فرسخ»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد شهداء طواقم جمعية الهلال الأحمر 34 فردا، منهم 19 استهدفهم الاحتلال أثناء أداء مهامهم وارتدائهم شارة الهلال الأحمر التي كان من المفترض أن توفر لهم الحماية، كما أشارت إلى أن عدد الجرحى من الطواقم عددهم 34، بالإضافة إلى اعتقال قرابة 35 من طواقم جمعية الهلال الأحمر.

ولفتت إلى أنه لا يزال الاحتلال يواصل الإخفاء القسري والاعتقال لـ 4 منهم ومصيرهم مجهول، علما أن الذين أفرج عنهم سابقا تحدثوا عن سوء معاملة وضرب وتنكيل من قبل جيش الاحتلال خلال فترة الاعتقال.

وتابعت: «الاحتلال أخرج مستشفى القدس في غزة ومستشفى الأمل عن الخدمة، لكن تمكنا من إعادة الخدمات بها مرة أخرى، اليوم نواجه تهديدا من أمكانية توقف العمل في المستشفى لعدم سماح الاحتلال بتوفير قطاع الغيار للمولد الكهربائي».