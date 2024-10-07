آل باتشينو يختبر تجربة الموت أثناء كورونا: نبضي توقف

كشف النجم الأمريكي آل باتشينو، عن المعاناة الأليمة التي مر بها في عام 2020، عندما أصيب بفيروس كورونا وكادت أن تودي بحياته.

وقال النجم الحائز على جائزة الأوسكار خلال لقاءه بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن العدوى أدت إلى الجفاف و"توقف نبضي. كان الأمر وكأنك هنا، لكنك لست هنا، ثم فكرت: يا إلهي، ليس لديك حتى ذكرياتك. ليس لديك أي شيء".

وأكمل آل باتشينو أنه في غضون دقائق، كانت هناك سيارة إسعاف أمام منزلي وكان لدي حوالي ستة مسعفين في غرفة المعيشة، وكان هناك طبيبان، وكانوا يرتدون ملابس تبدو وكأنها من الفضاء الخارجي أو شيء من هذا القبيل. كان من المذهل أن تفتح عينيك وترى ذلك. كان الجميع حولي، ثم قالوا: "لقد عاد، إنه هنا".

وعندما سُئل عما إذا كان احتكاكه بالموت قد أدى إلى أي "رؤى ميتافيزيقية"، قال آل باتشينو: "لم أر الضوء الأبيض أو أي شيء آخر.. لا يوجد شيء هناك. كما يقول هاملت "أن تكون أو لا تكون".

ثم اختتم: "لا مزيد.. لم يعد الأمر كذلك، لقد رحلت. لم أفكر في ذلك قط في حياتي، لكن كما تعرفون الممثلين: يبدو من الجيد أن أقول إنني مت مرة واحدة. ماذا يحدث عندما لا يكون هناك المزيد؟".