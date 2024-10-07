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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العدل توجه بتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الإلكترونية في المحافظات

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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 وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الالكترونية والهجمات السيبرانية في مختلف محافظات الجمهورية  بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عُقدت ٢٠  ندوة  بمقار  محاكم- شمال القاهرة وغرب الاسكندية وشرق طنطا وجنوب الجيزة وشبين الكوم وحلوان وجنوب المنصورة وبورسعيد وبني سويف والمنيا وجنوب اسيوط وسوهاج وقنا والفيوم واسوان وشمال بنها وكفر الشيخ ودمياط والاسماعلية والسويس -الابتدائية.

وحاضر في هذه الندوات متخصصين من كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبلغ عدد الحاضرين  ١٦٩٠  مواطناً من القضاة وموظفي وزارات العدل والأوقاف والاتصالات  وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وشباب الجامعات والمدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية"بداية جديدة لبناء الانسان".

اتصالات وتكنولوجيا الجرائم الإلكترونية الهجمات السيبرانية المستشار عدنان فنجري بداية جديدة لبناء الإنسان