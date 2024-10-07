إحالة عامل للجنايات في استدراج فتاة وهتك عرضها بالمطرية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإحالة متهم للجنايات، في استدراج فتاة وهتك عرضها بمنطقة المطرية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة أخطرت أسرتها بالتعدي عليها من قبل عامل وهتك عرضها .

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أسرة فتاة يفيد تغيبها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .