فيديو.. أهالي شمال سيناء يعبرون عن فرحتهم بقطار «فردان - بئر العبد»: يوم تاريخي

وجه أحد أهالي شمال سيناء، نيابة عن شباب سيناء، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا المجهود المبذول لدخول قطار التنمية إلى سيناء بعد توقفه لسنوات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، : «اليوم الذي نشهد فيه انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكة الحديد خط الفردان – بئر العبد هو يوم تاريخي لكل الشباب وشيوخ وعواقل أهالي سيناء»، موضحًا أن جميع أهالي سيناء يرحبون بكل شخص أو مستثمر يريد الاستثمار في شمال سيناء.

وأكد أخر، أنه في حالة من الفخر في هذا اليوم لانطلاق القطار، موضحًا أن هذا يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير شبة جزيرة سيناء، وهو ما نراه على أرض الواقع.

وتابع: «قطار التنمية في سيناء إعجاز ونشكر الرئيس السيسي على ذلك.. لافتة جميلة بأهالي سيناء وهو تنمية وتقدم كبير جدًا».