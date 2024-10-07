وزير العمل يستقبل السفير السعودي لتعزيز التعاون في تنقل الأيدي العاملة

التقى وزير العمل محمد جبران ،اليوم الإثنين ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، السفير صالح بن عيد الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ،والوفد المرافق له ،لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل، وتنقل الأيدي العاملة،وأكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، في تعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات

واستعرض الوزير جبران مع "السفير السعودي" ،عملية تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة،بهدف توفير عِمالة مصرية ماهرة ،ومُدربة على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وبحث الجانبان خطة التوسع في أعداد مراكز التدريب المهني المُجهزة لإجراءات الفحص المهني للعامل المصري قبل سفرة ،وتوعيته بحقوقه وواجباته،والتأكد من إمتلاكه المهارات المطلوبة،تطبيقًا للإتفاقية الموقعة بين البلدين..

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل،وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج،موضحًا أن استراتيجية وزارة العمل تسير فى هذا الاتجاه على قدم وساق،وأن الوزارة مُستعدة لتوفير العمالة لسد كافة إحتياجات سوق العمل في "المملكة"..

وناقش الوزير مع السفير السعودي أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة ،في كل الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة ،والتنظيم مُبكرًا ،بشأن "العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج"،والتنظيم لضمان "موسم"، يتوفر فيه عامل ذات سُمعة طيبة،ومُدرب على المهنة التي سيعمل فيها ،وتكثيف الجهود لحمايته من كافة أشكال النصب والإحتيال التي قد يتعرض لها من جانب بعض شركات إلحاق العمالة ،مؤكدًا على دور الوزارة في مواجهة كافة الكيانات والشركات الوهمية.

شارك في اللقاء من الجانب السعودي فيصل الدعجاني ملحق الموارد البشرية السعودي بالقاهرة،و د. سلطان السبيعي القنصل بالسفارة، ومن وزارة العمل، المستشار القانوني لوزارة العمل ايهاب عبدالعاطي ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..

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