إطلاق صاروخ من اليمن لوسط إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه وسط الأراضي المحتلة.

وكانت صفارات الإنذار دوت في مناطق وسط إسرائيل ومن بينها تل أبيب، كما توقفت حركة الطيران في مطار بن جوريون بتل أبيب جراء هذا الصاروخ.

ومن ناحية أخرى، سرد تقرير تحليلي نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية كيف أصبحت أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي نقطة تحول في السياسة الأمريكية.

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد - عقب وقوع أحداث السابع من أكتوبر- بالوقوف إلى جانب إسرائيل، وفي ذلك الوقت، لم يكن أحد يعرف العواقب السياسية الدولية والمحلية لوعده.

وقال التقرير إن الحرب التي تلت ذلك أدت إلى توتر التحالف بشدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما كشفت ووسعت بعض الانقسامات السياسية الأكثر عمقا في أمريكا قبل الانتخابات الرئاسية العاصفة بالفعل بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب الشهر المقبل.