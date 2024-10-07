«الشؤون العربية» بنقابة الصحفيين تستضيف سفير سلطنة عُمان الأربعاء

تنظم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعد غدٍ الأربعاء حوارا مفتوحا مع سفير دولة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي.

صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاطلاع على الموقف العماني من تطورات الأوضاع في المنطقة الآن بالإضافة إلى أوجه التعاون الثنائي مع مصر في الفترة الراهنة ومدي تطورها علي المستويين السياسي والاقتصادي.

وأشار الزناتي إلى أن اللقاء الذي قام بإعداده الكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ يبدأ في الثانية ظهرا بالدور الثالث بمبنى النقابة بحضور النقيب خالد البلشى وعدد من أعضاء مجلس النقابة والزملاء الصحفيين والإعلاميين.