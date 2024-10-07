محافظ الإسكندرية وكامل الوزير ورئيس «قناة السويس» يشهدون احتفالية اليوم البحري العالمي

شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يرافقه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فعاليات احتفالية اليوم البحري العالمي ، والذي جاء هذا العام تحت شعار: "الملاحة في بحار المستقبل ..السلامة أولاً".

وخلال كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بإقامة الاحتفال باليوم البحري العالمي على أرض الإسكندرية والتي تعد أقدم موانئ العالم والمدينة التجارية الأولى لمصر ، كما هنأ الجميع بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد أن قطاع النقل البحري شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة تنموية شاملة تضمنت تطوير البنية التحتيّة للموانئ، وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة، وعقد العديد من الشراكات القوية التي عادت بالنفع على الاقتصاد المصري كما أعطت لمصر بنية تحتية هائلة في مجال الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وهذا كله يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالنقل البحري في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وعلى الصعيد ذاته، أضاف الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية كان لها نصيب كبير من التطور الذي شهده قطاع النقل البحري حيث أن العام الماضي تم افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لتصبح من أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة و اللوجستيات، كما تشهد الإسكندرية حالياً طفرة في قطاع تنمية شبكات الطرق من خلال انشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ومشروع إنشاء مترو الأنفاق.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، واللواء بحري طارق عبد الله أحمد رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، واللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون النقل البحري، محمد مصيلحي رئيس الاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وقناصل الدول ورؤساء مجالس غرف الملاحة، وكوكبة متميزة من ممثلي صناعة النقل البحري.