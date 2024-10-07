تدهورت حالتها بعد العملية.. التحقيقات حول وفاة سيدة إثر استعدال الحاجز الأنفي بكرداسة

فتحت الجهات المختصة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة، بشأن سيدة توفيت إثر خطأ طبي بكرداسة.

وتبين من التحقيقات أن السيدة توجهت إلى مجمع طبي بدائرة مركز شرطة كرداسة، لإجراء عملية تعديل بالحاجز الانفي.

واضافت التحقيقات أنها انتظرت طبيب التخدير حتى أعطاها حقنة مخدرة تمهيداً لإجراء العملية، ومن ثم خصعت للعملية على يد الطبيب المختص، وبعد إجراء العملية فوجئت أسرتها بتدهور حالتها ودخولها فى غيبوبة استلزمت خضوعها للرعاية بحجرة العناية المركزة.

واشارت التحقيقات الى أن السيدة توفيت إثر خطأ طبي ارتكبه طبيب التخدير والطبيب الذي أجري العملية.

على الفور توجهت أسرة السيدة إلى مركز شرطة كرداسة وحررت محضر اتهمت فيه الطبيبين بالتسبب فى وفاة نجلتهم، وأحيلا إلى النيابة العامة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عامل يفيد بوفاة شقيقته "سعدية" 30 سنة، أثناء إجرائها عملية استعدال للحاجز الأنفي لها داخل مجمع طبي بمنطقة ناهيا بدائرة المركز، واتهم طبيب أنف وأذن وحنجرة واخر طبيب تخدير بالتسبب في وفاتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى ضبط الطبيبن واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.