جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل فنية لذوي الهمم ضمن مبادرة بداية

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ ورشة عمل فنية؛ للطلاب ذوي الهمم؛ بمدرسة الوحدة العربية بأسيوط؛ وذلك تحت إشراف: الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى إطار مشاركة جامعة أسيوط فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان".

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على تقديم الرعاية والمساعدة للطلاب من للطلاب ذوي الهمم، داخل الجامعة وخارجها، ونشر ثقافة الدمج، مشيرًا إلى أن الورشة تستهدف تنمية القدرات والمواهب الفنية لطلاب المدارس من ذوي الهمم، وذلك اتساقًا مع أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان".

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمود عبد العليم؛ أن الورشة تسهم فى إكساب الطلاب المشاركين بها عدة مهارات؛ أهمها؛ التعبير عن الذات، وتنمية التواصل الاجتماعي والتفكير الإبداعي لذوي الهمم، واعطاءهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم الفنية، واستثمارها بشكل إيجابي، مشيرًا ان الجامعة تحرص على تعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة؛ لتعزيز دعم الطلاب ذوي الهمم، وتأهيلهم، ودمجهم فى المجتمع.

وأوضحت الدكتورة رحاب أحمد زكي؛ أن الورشة جاءت بمشاركة (٢٧) طالب وطالبة من طلاب الدمج بالمدرسة، وتتناول على مدار يومين؛ عددًا من الفعاليات منها: ورش فنية، وورش لغة الإشارة، وورش لاكتشاف المواهب الموسيقية.

شارك في فعاليات الورشة؛ الدكتورة رحاب أحمد زكي الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، ورئيس الورشة، والدكتورة ميريهان محي الدين محمد المدرس المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة ليلى سيد أخصائي فنون تشكيلية بكلية التربية النوعية.