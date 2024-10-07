محافظ بني سويف يؤكد أهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء المشروعات الجارية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق ببني سويف " الجديد"، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية "السابق" والذي تم نقله للعمل رئيس للإدارة المركزية بالقاهرة الكبرى، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ.

أبدى المحافظ تقديره لرئيس الفرع "السابق" لجهوده في دفع جهود الدولة في مشروعات الطرق والكباري ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك رغم التحديات والمعوقات التي واجهت المحافظة في هذا القطاع الحيوي الذي توليه الدولة أهمية كبيرة.

رحب المحافظ برئيس الفرع الحالي داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدا على مواصلة العمل وبذل كل مافي الوسع للدفع بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في القطاع ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لا سيما مع اهتمام الحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف باعتبارها أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة في الوطن.

وأكد المحافظ أهمية إنهاء مشروعات رصف الطرق وصيانتها، التي يجرى تنفيذها تحت إشراف الهيئة وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال وفق توقيتاتها المحددة، والتأكيد على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق وتطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة والتعامل السريع مع أية معوقات يتم رصدها، مؤكدا دعمه للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، خاصة قطاع الطرق كأحد أهم القطاعات الحيوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية