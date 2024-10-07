نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إعداد قاعدة البيانات المتكاملة

واصل بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعاته لمتابعة سير العمل بلجنة التنمية المستدامة في تنفيذ عدد من المهام المكلفة بها التي يتم تنفيذها باشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والتي في مقدمتها إعداد وتحديث قاعدة بيانات المحافظة لتحتوي "لأول مرة" على محاور مهمة.

وتتمثل هذه المحاور في النوتة المعلوماتية للقطاعات المختلفة، والموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة، وبيان معلوماتي شامل ومتكامل لمشروعات الدولة المصرية من عام 2014 حتى 2023، الاستراتيجية التنموية للمحافظة، وأهداف المحافظة التنموية وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

وناقش نائب المحافظ ما تم إنجازه من تكليفات في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بإنجاز التقرير الطوعي الذي سوف يوضح التقرير نسب تغطية أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وهي أهداف وضعتها الأمم المتحدة وتترابط هذه الأهداف العريضة وتستهدف قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مستمعا لما تم في مهمة انجاز التقرير الطوعي لتوطين التنمية المستدامة داخل المحافظة الذي يعتبر ضمن مهام رئيسية تقوم اللجنة بالتوازي بإنجازها مع اعداد التقرير.

أكد نائب المحافظ على توجيهات محافظ بني سويف بمواصلة العمل لإنجاز أفضل في هذا الملف المهم الذي سوف تندرج تحته كل الاستراتيجيات والخطط والجهود التي تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تضعها الإدارة الحالية للمحافظة، وهي: تحسين جودة ومستوى حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والحكومة التي تستهدف كافة الخدمات وتنظيم كافة الجهود المتكاملة والمتنوعة للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

كلف نائب المحافظ بضرورة عقد اجتماعات على مستوى فرق العمل داخل اللجنة للإتفاق على البيانات المطلوبة وكذا انجاز الأعمال في تكامل وتعاون لانجاز أفضل وأسرع، مؤكدا على أنه سيتم المراجعة الدائمة للخطة الزمنية اللازمة لإنجاز المهام، وتجميع البيانات الخاصة بالمؤشرات التي تتسق مع المؤشرات الأممية وتتوافق مع المعايير المحلية للدولة المصرية، والتي تحددت وفقا للخصائص والميزات النسبية لمحافظة بني سويف.