نشوى مصطفى: مكسوفة من ربنا وكرمه عليا

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على توجيه الشكر لشخص دعا لها بالشفاء أثناء أدائه مناسك العمرة، مشيرة إلى أنها لا تعرفه، ولا تعرف مسقط رأسه، وأنها تحمد الله كثيرًا على قدَر الله.

تعليق نشوى مصطفى على شخص دعا لها أثناء أدائه العمرة

ونشرت نشوى فيديو لدعاء هذا الشخص، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلّقت عليها قائلة : «الحمد لله رب العالمين - أنا معرفش ابننا المحترم ده ولا عمري شفته فى حياتى، ولا أعرف من أي بلد، ومكسوفة من ربنا وكرمه عليّا، الحمد لله على قدَر الله — كل قدر الله خير — وشكراً يا رب على رضاك اللهم دِمْها نعمة، وأنا يا رب راضية وممتنة لكل قدرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله».

فيديو الدعاء لـ نشوى مصطفى

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد خضعت مؤخراً لتركيب 3 دعامات في القلب، وأكدت بعدها استقرار حالتها الصحية ولكنها تخضع لفترة من الراحة داخل منزلها موجهة الشكر لجمهورها.

يُشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل إمبراطورية ميم، قصة إحسان عبدالقدوس، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة نخبة كبيرة من الفنانين، منهم خالد النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، ونشوى مصطفى، ونور النبوي، وهاجر السراج، وحلا شيحة، ومحمود حافظ.