قرار ضد متهم بتعاطي المخدرات في المطرية

أمرت جهات التحقيق، إحالة متهم للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات وإلقاء جثة فتاة بعد وفاتها بجرعة زائدة في مقلب القمامة المحكمة للجنايات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي تضمن العثور على جثة فتاة في مقلب قمامة في المطرية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة ملقاة في مقلب قمامة في المطرية وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات، أنها متسولة من الشارع وكانت تقيم علاقة غير شرعية مع شاب وتتعاطى المخدرات ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة جرعة زائدة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب وبمواجهته أقر أنه بعلاقة مع الفتاة وتوفيت جراء جرعة مخدرت زائدة وخوفا من المسألة القانونية ألقاها في الشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.