ads
الإثنين 07 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار ضد متهم بتعاطي المخدرات في المطرية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق،  إحالة متهم للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات وإلقاء جثة فتاة  بعد وفاتها بجرعة زائدة في مقلب القمامة المحكمة للجنايات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي تضمن العثور على جثة فتاة  في مقلب قمامة في المطرية.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة  ملقاة في مقلب قمامة في المطرية وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات، أنها متسولة من الشارع وكانت تقيم علاقة غير شرعية مع شاب وتتعاطى المخدرات ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة جرعة زائدة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب وبمواجهته أقر أنه بعلاقة مع الفتاة وتوفيت جراء جرعة مخدرت زائدة وخوفا من المسألة القانونية ألقاها في الشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اجهزة الأمن القبض العثور علي جثة فتاة القبض على النيابة العامة جرعة زائدة