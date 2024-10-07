زي النهارده.. سقوط بيروت في أيدي الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى

تمر علينا اليوم الإثنين الموافق ٧ شهر أكتوبر ،العديد من الأحداث السياسية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1918 - سقوط مدينة بيروت التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في أيدي الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.



وعام 1919 - تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية والتي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم.

وعام 1949 - إعلان قيام جمهورية ألمانيا الديموقراطية ردًا على تأسيس جمهورية ألمانيا الفدرالية في القسم الغربي من البلاد.

وفي عام 1950 - الجيش الصيني يغزو إقليم التبت ويقضي على الحكم الذاتي والحركة الإنفصالية في الإقليم.

1951 -

وعام إقرار الدستور الليبي من قبل الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي، وإعلان تأسيس المملكة الليبية المتحدة تحت تاج الملك محمد إدريس السنوسي.

رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس يتفق مع أقطاب حكومته على إلغاء «معاهدة 1936» و«معاهدة الحكم الثنائي للسودان» الموقعة عام 1899 مع بريطانيا.

وعام 1959 - رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد حزب البعث.

وعام1960 - انضمام نيجيريا للأمم المتحدة.

وفي عام 1970 - إجلاء 30000 مستوطن إيطالي عن ليبيا بعد قيام الثورة التي قادها معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969، وكان هؤلاء قد تم توطينهم في ليبيا من قبل النظام الفاشيستي في إيطاليا الذي حكم بين عامي 1922 - 1943.

وعام 1971 - انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة.

وعام1981 - مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس خلفًا للرئيس محمد أنور السادات وذلك بعد يوم من اغتياله.

وعام 1990 - الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم يتولى الحكم في إمارة دبي خلفًا لوالده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

2001 - الولايات المتحدة تبدأ بشن عملية عسكرية على أفغانستان وذلك بسبب رفض حكومة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتهم الأول في هجمات 11 سبتمبر.

و في عام 2003 - الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر يفوز بمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

وعام 2011 - منح جائزة نوبل للسلام لرئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف و«لمسؤولة حركة السلام في إفريقيا» ليما غبوي وللصحافية والناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان وذلك تقديرًا لنضالهن السلمي من أجل سلامة وحقوق النساء ولمشاركتهن في جهود بناء وتحقيق السلام.

وفي عام2013 - جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لسنة 2013 منحت لكل من جيمس روثمان وراندي شيكمان وتوماس سودهوف.

2014 - إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو وشوجي ناكامورا يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2014.

وعام 2015 - جائزة نوبل في الكيمياء تمنح مثالثة بين السويدي توماس ليندال والأمريكي بول مودريتش والتركي الأمريكي عزيز سانجار وذلك لأبحاثهم في مجال ترميم الـ DNA.

وعام 2016 - الإعصار ماثيو يضرب 6 دول في غرب الأطلنطي ويتسبب في مصرع 850 شخصاً، والولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في 3 ولايات.

الإعلان عن فوز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام لعام 2016 عن اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة الكولومبية والمتمردين المسلحين.

وعام 2020 - منحت جائزة نوبل في الكيمياء لكل من جنيفر داودنا وإيمانويل شاربنتييه لتطويرهما طريقة لتعديل الجينوم.

وعام 2021 - حصول الكاتب عبد الرزاق قرنح على جائزة نوبل في الأدب.

وفي عام 2022 - فوز أليس بيالياتسكي وجمعية ميموريال ومركز الحريات المدنية بجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وعام2023 -زلزالان يضربان ولاية هرات الأفغانية بقوة 6.3 ريختر، ما أدى لوفاة ما يزيد على 1000 شخص.

الفصائل المسلحة الفلسطينية تشن عملية عسكرية واسعة تحت اسم عملية طوفان الأقصى على المستوطنات والنقاط الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.