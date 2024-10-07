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الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بالاتجار فى الهيروين بأوسيم

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاطلين بالاتجار فى مخدر الهيروين، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 10 أسطوانات لجوهر مخدر الهيروين ومبلغ مالي وأسلحة بيضاء جري اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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