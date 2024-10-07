محافظ سوهاج يتفقد الشوارع والمحال التجارية ويتابع مستويات النظافة والإشغالات

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عددا من الشوارع بمدينة سوهاج للوقوف على مستويات النظافة والإشغالات، ومراجعة تراخيص المحال التجارية، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد شادي عبد اللطيف مدير شرطة المرافق، وهلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

شملت جولة المحافظ تفقد شوارع " الجمهورية، وامتداد الجمهورية بالعمرة، والشوارع الجانبية المتفرعة، وشارع ١٥، وشارع ١٦، وشارع التحرير، ومنطقة سوق الزهراء"، وقد وجه المحافظ برفع الإشغالات من على الأرصفة، وإزالة العوائق المرورية من أمام المحال التجارية، والعمارات السكنية لتيسير حركة المرور، وتحقيق الانضباط بالشارع، كما وجه مسئولي حي شرق، والتموين بمراجعة تراخيص المحال التجارية، والنشاط، والرسم الهندسي لتلك المحال، وتقنين أوضاع غير المرخصة منها وفقا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع مراجعة السلع والمواد الغذائية المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإلزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة على السلع.

وجه المحافظ مسئولي المرور برفع جميع السيارات المخالفة على جانبي الطريق، وتحرير مخالفات لها، وتنظيم حركة مرور الشوارع الجانبية، وتحديد شوارع للدخول، وأخرى للخروج لمنع التكدس، موجها بدهان المطبات بالشوارع بألوان فسفورية لمنع الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين.



تضمنت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى المعلمين، وتابع انتظام الأطقم الطبية، والتمريض، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، كما استوقف عددا من سيارات الأجرة، واطمأن من المواطنين على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، وخطوط السير.

وقد وافقت خلال شهر كامل من رؤساء اللجان، واستمعت إلى آرائهم ومطالبهم، متشوقين للوحدات المركزية، لبعض المطالبين فورا، ودراسة بعض الطلبات الأخرى، حريصة على التواصل معكم، من خلال وجهاتكم المفضلة، للوقوف على آرائهم ومتطلباتهم ومتطلباتهم على تلبيتها .