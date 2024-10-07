محافظ سوهاج يفتتح مشروعات خدمية بطهطا

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، عددا من المشروعات الخدمية بمدينة طهطا، فيما تفقد عددا من المشروعات الأخرى، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والنائب محمود أبو سديرة عضو مجلس الشيوخ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وحاتم عمر مدير عام مديرية الطرق، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا .

استهل محافظ سوهاج جولته بافتتاح مبنى الوحدة المحلية الجديد بمدينة طهطا، والذي تم إنشاؤه بشارع صلاح سالم أمام مستشفى طهطا العام، على مساحة 930 متر مربع، ويتكون من 5 أدوار ويحتوي على " مكاتب إدارية مختلفة المساحات، و جراج للسيارات، وقاعات للاجتماعات والندوات، كما افتتح المحافظ الحديقة العامة بميدان " الثورة"؛ لتكون متنفس جديد لأهالي المدينة.

تضمنت جولة المحافظ كذلك تفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام، وقد تفقد أقسام " الاستقبال، والصيدلية، ووحدة العناية المركزة، والعيادات، ووحدة القسطرة القلبية الجديدة؛ لخدمة مراكز شمال المحافظة "، واطمأن على توافر المستلزمات العلاجية والأدوية، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، موجها بتوفير مقاعد للانتظار لخدمة مرافقي المرضى وذويهم، وعمل مظلات لحمايتهم من أشعة الشمس .

واختتم " سراج " جولته بمدينة طهطا بتفقد عددا من الشوارع التي تم رصفها ببلاط الإنترلوك بمنطقة " شل"، والتي وجه سيادته من قبل بتطويرها ورفع كفاءتها عقب إزالة التعديات على حرم الطريق بالمنطقة، والتقى عددا من المواطنين من أهالي مركز طهطا، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، موجها بتلبية عدد من المطالب فورا، وإحالة عدد من الطلبات الأخرى للدراسة .