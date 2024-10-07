بعثة يد الأهلي تصل المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا

وصلت بعثة فريق يد الأهلي «رجال وسيدات» برئاسة مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادي إلى مطار كازبلاكا في المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للاندية البطلة التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وأعلن الدنماركي ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها مدينة العيون بالمغرب خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

‏‎وجاءت قائمة يد الأهلي كالتالي:‏ ‏‎ إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد كاستيلو - عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب زيزو - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

في المقابل اختار محمد عادل، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات قائمة الفريق، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.

‏‎وجاءت قائمة سيدات يد الأهلي كالتالي:‏ نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- ألاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.