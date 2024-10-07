أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. يوم تضامني مع غزة بنقابة الصحفيين غدا

تنظم نقابة الصحفيين، يومًا احتفاليًا وتضامنيًا ،غدا الثلاثاء 8 أكتوبر، بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. 51 عام على النصر وعام من العدوان الصهيوني على غزة".

يشهد اليوم عدة فعاليات لإحياء الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضي.

يبدأ اليوم في الثالثة عصرًا بمائدة مستديرة تحت عنوان "أكتوبر من النصر إلى الطوفان.. دروس الماضي والحاضر وآفاق المستقبل".

يشارك في الندوة مجموعة من كبار الكتّاب، والخبراء بينهم الأساتذة عبد الله السناوي، ومدحت الزاهد، ود. رفعت سيد أحمد، ود. محمد السعيد إدريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات، والخبير الإستراتيجي.

يشارك في المائدة الباحث محمد العجاتي مدير مركز البدائل، والباحث السياسي أحمد كامل البحيري، وعصام يونس نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويدير النقاش الإعلامي حسين عبد الغني.

تناقش الندوة تطورات القضية الفلسطينية بين الماضي والحاضر والمستقبل، وموقف الصراع العربي الإسرائيلي منذ أكتوبر 1973م، وحتى أكتوبر 2023م، وانعكاسات العدوان على غزة ولبنان على الأوضاع في المنطقة خلال الفترة القادمة، وموقف النظام العربي ومستقبل المقاومة في ظل التهديدات المتصاعدة بنشوب حرب إقليمية.

يشمل اليوم مؤتمرًا تضامنيًا مع الصحافة الفلسطينية، والشعبين الفلسطيني واللبناني بعد مرور عام على العدوان.

يتحدث في المؤتمر خالد البلشي نقيب الصحفيين، ونقيبا المهندسين والأطباء م. طارق النبراوي، ود. أسامة عبد الحي، وسيد شعبان أمين عام دولة المقر باتحاد المحامين العرب، وفايق جرادة ممثل لجنة الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

ويشهد المؤتمر عرضًا لتقرير تفصيلي عن أوضاع الصحفيين الفلسطينيين بعد مرور عام على العدوان، وفيلم "من المسافة صفر" عن الانتهاكات في حق الصحافة الفلسطينية،

يتحدث الفيلم عن المعاناة والمعوقات، التي يواجهها الصحفيون في فلسطين عامة، وغزة بشكل خاص، وذلك بدايةً من استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مرورًا بحرب غزة، انتهاءً برسالة من أطفال غزة تحمل الرسالة أصغر صحفية في قطاع غزة لمى الجاموسي.

الفيلم من كتابة وإعداد: أحمد محمود السيد، وإخراج ومونتاج: محمد أشرف شعبان.

يختتم اليوم بتكريم سبعة من كبار المحررين العسكريين المصريين الذين شاركوا في تغطية حرب أكتوبر وسبعة من الزملاء الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال العدوان. على غزة والمتواجدين في مصر، يعقبه حفل فني وتضامني من أغاني النصر والمقاومة.